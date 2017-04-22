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Mesut Özil markası 1 saatte tükendi

Mesut Özil, kişisel Instagram hesabı üzerinden bir duyuru yaparak kendi markasını taşıyan 250 şapka ile 250 tişörtü satışa açtı. Ürünler bir saat içinde tamamıyla tükendi.

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Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, kendi adını taşıyan bir marka oluşturmuş ve bu marka üzerinden kendi koleksiyonunu piyasaya sürmüştü. 

Özil, kişisel Instagram hesabı üzerinden bir duyuru yaparak kendi markasını taşıyan 250 şapka ile 250 tişörtü satışa açtı. Ürünler bir saat içinde tamamıyla tükendi. 

Shop.mesutoezil.com internet sitesi üzerinden satışa çıkarılan ürünlerin bu kadar büyük ilgi görmesi yıldız oyuncuyu da oldukça sevindirdi. 

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