Bir taraftar, imza dağıttığı sırada Hakan Çalhanoğlu'na 'Neden oynamıyorsunuz' diye sitem etti A Milli Futbol Takımı'nın Finlandiya ile oynadığı maç sonrası sadece Hakan Çalhanoğlu taraftarlara imza dağıttı. Bu sırada bir taraftar, 'Neden oynamıyorsunuz' diye yıldız oyuncuya sitem etti.