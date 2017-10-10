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Bir taraftar, imza dağıttığı sırada Hakan Çalhanoğlu'na 'Neden oynamıyorsunuz' diye sitem etti

A Milli Futbol Takımı'nın Finlandiya ile oynadığı maç sonrası sadece Hakan Çalhanoğlu taraftarlara imza dağıttı. Bu sırada bir taraftar, 'Neden oynamıyorsunuz' diye yıldız oyuncuya sitem etti.

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İzlanda'ya 3-0 mağlup olduktan sonra 2018 Dünya Kupası umutlarını yitiren A Milli Takım, I Grubu son maçında Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından bir grup gurbetçi taraftar futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Ancak morallerin bozuk olduğu gözlenen ay-yıldızlılarda sadece Hakan Çalhanoğlu taraftarların sevgi gösterilerine karşılık vererek imza dağıttı.

Milan forması giyen yıldız oyuncu imza dağıtırken, bir taraftar, "Niye oynamıyorsunuz" şeklinde tepki gösterdi.

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