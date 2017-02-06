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Beşiktaş'ta Quaresma ve Aboubakar'ın kaldırdığı kupalar dikkat çekti

Dün akşam Afrika Kupası final maçında Mısır'ı 2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaşan Kamerun'da Aboubakar'ın attığı gol ve kazandığı kupa siyah beyazlı camiayı bir hayli sevindirdi.

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Her iki oyuncu, Beşiktaş'ta görev aldıkları dönemde ülkelerinin kıta  şampiyonluklarında kupa kazanma başarısı gösterdi. Quaresma, Fransa'nın ev  sahipliğinde geçen yıl haziran ve temmuz aylarında gerçekleştirilen Avrupa  Şampiyonası'nda Portekiz Milli Takımı'yla şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlı  takımda buna benzer ikinci başarıyı ise Aboubakar, ocak ile şubat aylarında  Gabon'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda yaşadı.
 
Quaresma, moralini ve başarısını sezona taşıdı
 
Avrupa Şampiyonası'nı kazanmanın moraliyle Beşiktaş'ta yeni sezona  başlayan Quaresma, bu başarısını siyah-beyazlı formaya da taşıdı.
 
Şampiyonada birer gol ve asist yapan Portekizli oyuncu, Beşiktaş'ta  özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde etkili performans ortaya koydu. Takımı adına  3 gol atan tecrübeli oyuncu, ayrıca 3 de asist yaptı.
 
Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'nda birer kez gol  sevinci yaşayan Quaresma, bu organizasyonlarda da yaptığı asistlerle takımına  katkı verdi.
 
Aboubakar şampiyonluk golünü attı
 
Beşiktaş'ın forveti Aboubakar da Kamerun Milli Takımı ile Afrika  Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
 
Genelde maçlara yedek başlayan Aboubakar, kritik anlara imza attı.  Çeyrek finalde takımının Senegal ile yaptığı ve penaltılara giden maçta son atışı  gole çevirerek ülkesinin yarı finale çıkmasını sağlayan Aboubakar, finale de  damgasını vurdu. Vincent Aboubakar, Mısır ile oynanan final maçında 88. dakikada  attığı golle Kamerun'un 2-1 kazanmasını ve şampiyonluğa ulaşmasını sağladı.
 
Aboubakar, organizasyonu birer gol ve asistle tamamladı.

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