Beşiktaş'ta Quaresma ve Aboubakar'ın kaldırdığı kupalar dikkat çekti

Her iki oyuncu, Beşiktaş'ta görev aldıkları dönemde ülkelerinin kıta şampiyonluklarında kupa kazanma başarısı gösterdi. Quaresma, Fransa'nın ev sahipliğinde geçen yıl haziran ve temmuz aylarında gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz Milli Takımı'yla şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlı takımda buna benzer ikinci başarıyı ise Aboubakar, ocak ile şubat aylarında Gabon'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda yaşadı.

Quaresma, moralini ve başarısını sezona taşıdı



Avrupa Şampiyonası'nı kazanmanın moraliyle Beşiktaş'ta yeni sezona başlayan Quaresma, bu başarısını siyah-beyazlı formaya da taşıdı.

Şampiyonada birer gol ve asist yapan Portekizli oyuncu, Beşiktaş'ta özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde etkili performans ortaya koydu. Takımı adına 3 gol atan tecrübeli oyuncu, ayrıca 3 de asist yaptı.

Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'nda birer kez gol sevinci yaşayan Quaresma, bu organizasyonlarda da yaptığı asistlerle takımına katkı verdi.

Aboubakar şampiyonluk golünü attı



Beşiktaş'ın forveti Aboubakar da Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Genelde maçlara yedek başlayan Aboubakar, kritik anlara imza attı. Çeyrek finalde takımının Senegal ile yaptığı ve penaltılara giden maçta son atışı gole çevirerek ülkesinin yarı finale çıkmasını sağlayan Aboubakar, finale de damgasını vurdu. Vincent Aboubakar, Mısır ile oynanan final maçında 88. dakikada attığı golle Kamerun'un 2-1 kazanmasını ve şampiyonluğa ulaşmasını sağladı.

Aboubakar, organizasyonu birer gol ve asistle tamamladı.