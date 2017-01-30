Cenk Tosun kariyer rekoru kırdı Quarema asist kralı oldu

Yükselen performansıyla son haftalarda Beşiktaş'ın dikkat çeken oyuncularından biri olan golcü futbolcu Cenk Tosun, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Konyaspor maçında kariyer rekoru kırdı.

Tosun, ligde henüz 19 hafta tamamlanmış olmasına rağmen 15 gole ulaştı. Kariyerinde bir ilki yaşayan Tosun'ın en çok gol attığı sezon böylece 2016 - 2017 sezonu oldu. Genç futbolcu, daha önce Gaziantepspor formasıyla ligde 13 gol atmıştı.

Öte yandan Cenk Tosun'un yanı sıra Quaresma da bugün bir ilki yaşayan isimlerden... Portekizli yıldız, Süper Lig'de bu sezon 8 asist yaptı. Quaresma, böylece en çok asisti bu sezon yapmış oldu.