Birmingham'a transferi son anda yatan Trabzonsporlu Ogenyi Onazi, devre arasında işi bitirmek istiyor

Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi, bordo-mavililere hizmet etmeye devam ederken, devre arasında da Birmingham’a transfer olmanın hesaplarını yapıyor.

İki kulübün anlaşması ve futbolcuyla da el sıkışmasına rağmen İngiltere’de yeni yürürlüğe giren çalışma izni koşullarına takılan Onazi, “Ben hâlâ teknik direktör Harry Redknapp ile görüşüyorum. Kendisi takımın gelecek sezon Premier Lig’de oynayacağına inanıyor. Redknapp beni ilk olarak Tottenham’ı çalıştırdığı dönemde istemişti. Ancak o sırada transfer bazı nedenlerden gerçekleşmemişti. Şimdi yeniden Premier Lig’e dönecek ekipte tecrübeli futbolcular düşündüğü için beni de istiyor” dedi.

İngiltere’deki çalışma izin şartlarına göre Ada’ya gidecek futbolcunun, milli takımının son iki yıldaki maçlarının belli bölümünde oynaması gerekiyor. Bu kriteri karşılamayan futbolcu için itiraz kuruluna gidilebiliyor. Onazi için Birmingham bu itirazı gerçekleştirmiş ancak reddedilmişti.

Bunda temel etken olarak Nijerya’nın Afrika Uluslar Kupası finallerine gidememesi gösterildi. Ancak Nijerya şu an Dünya Kupası elemeleri ve Afrika Uluslar Kupası elemelerinde iyi gidiyor ve bordo-mavili futbolcu da kadroda yer buluyor. Ocak ayında yapılacak yeni bir başvuruda Onazi için gerekli iznin alınabileceği düşünülüyor.

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