Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ünlü sosyolog Nicolas Hourcade: Arena’daki Türkler AB’ye ders olsun

Fransa'nın en ünlü sosyologlarından biri olan Nicolas Hourcade, Beşiktaş taraftarlarının AB'ye ders verdiğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hourcade, "Lyon'dakiler de, İstanbul'dakiler de Türk'tü. En büyük fark; Lyon'daki Türkler, Avrupa'da yaşayan ve kendilerini her zaman ikinci sınıf vatandaş olarak gören Türklerdi bence. Buradaki Türkler ise zaten Avrupalı olan Türkler. Bu Türkler bana; AB'nin belki de Türkleri, etraflarındaki Türklere bakarak Avrupa'nın dışında tutmasıyla büyük hata yaptığını gösterdi" şeklinde yorumladı.

İZLEDİĞİM EN KALİTELİ TARAFTAR GRUBUYDU

Beşiktaş taraftarı için bir teşekkür de Lyon kulübünün güvenlik amiri Annie Saladin'den geldi. Fransa'daki ilk maç sonrasında Beşiktaş taraftarlarını eleştiren Saladin, önceki akşam için bizzat Ahmet Çebi ve Metin Albayrak'a ayrı ayrı teşekkür etti. Saladin, "İstanbul'daki Türk taraftarlar, uzun süredir izlediğim en kaliteli taraftardı. Bu tribünleri görünce, Fransa'daki maça gelen insanların sizin destekçiniz olduğuna inanamadım" ifadelerini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Yenilen pehlivan güreşe doymaz, CHP'de kakafoni hakim, kimin ne söylediği belli değil

Başbakan Yıldırım: Yenilen pehlivan güreşe doymaz, CHP'de kakafoni hakim, kimin ne söylediği belli değil

Helikopter kazasındaki enkaza böyle ulaşıldı

Helikopter kazasındaki enkaza böyle ulaşıldı

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA