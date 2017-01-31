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Çetinkaya: Bizi taraftara yem yapıyor

Sarı-Lacivetliler, idari menajer Çetinkaya’ya, “Hoca her kötü sonuçta oyuncuların yetersiz olduğunu söylüyor. Başarısızlığını bize yıkmasın” deyip, şikayetlerinin yönetime iletmesini istedi.

  • AYGÜN ÖZİPEK
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Ve sonunda Fenerbahçeli futbolcular da isyan bayrağını açtı. Teknik Direktör Advocaat’ın alınan kötü sonuçların ardından yaptığı açıklamalarda, “Bu takıma yanlış transferler yapılmış. Takımın kalitesi hedeflerimize ulaşmak için çok düşük. Ben olsaydım bu oyuncuları almazdım” şeklinde ifadeler kullanması üzerine futbolcular harekete geçti.

BİZE HAKSIZLIK YAPIYOR

Sarı-Lacivertli futbolcular, İdari Menajer Hasan Çetinkaya ile görüşerek, şikayetlerini Başkan Aziz Yıldırım ve yönetime iletmesini istediler. Fenerbahçeliler, Çetinkaya’ya şunları söyledi: “Her kötü sonuçta bizi ortaya atıyor. Bizim üzerimizden kendi başarısızlığını gizlemeye çalışıyor. Bizi taraftarın önüne yem gibi atıyor. Bu haksızlık, şikayetçiyiz...”

Bu izin de nereden çıktı!

Başkan Yıldırım, kupadaki Beşiktaş maçı öncesi verilen 1 günlük tatile böyle isyan etti. KAYSERİSPOR yenilgisinin ardından Fenerbahçe’de kazan kaynarken, Teknik Direktör Advocaat’ın Hollanda’ya giderek, takıma bir gün izin vermesi, Baş- kan Aziz Yıldırım’ı çileden çıkarttı. Yıldırım, “Bu izin de nereden çıktı! Rakiplerimiz maçlarını kazanıyor ama ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Sanki Kayseri’de biz kazandık da futbolculara ödül veriliyor. Hoca ne yapmaya çalışıyor anlamak mümkün değil. Pazar günü Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile kritik bir maçımız var. Ama takım izinde. Böyle plansızlık olmaz” diye tepki gösterdi. 

KUPA DERBİSİ 900 LİRA

Kupadaki Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin bilet fiyatları açıklandı. Fiyatlar şöyle: 1903 C Blok: 900 TL, 1903 B-D Blok: 850 TL, 1903 A-E Blok ve VIP: 800 TL, Kategori 1: 375 TL, Kategori 2: 350 TL, Kategori 3: 325 TL, Kategori 4: 300 TL, Kategori 5: 260 TL, Kategori 6: 250 TL, Kategori 7: 140 TL, Kat. 8: 130 TL. 

 

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