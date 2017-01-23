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Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak'tan 'Nusretli' gol sevinci

Dün Herta Berlin ile Bay Arena'da karşı karşıya gelen Bayer Leverkusen'de Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak'ın 'Nusretli' gol sevinci görülmeye değerdi.

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Bayer Leverkusen, Hertha Berlin'i 3-1 mağlup etti. Maçın gollerini milli futbolcular Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu(2) kaydetti. 































Bayern Leverkusen'in ilk golünü atan Ömer Toprak gol sevincini ilginç bir şekilde yaşadı. Ömer Toprak, son dönemde tuz atma şekliyle meşhur olan Nusret'e gönderme yaptı. Tüm takım aynı şekilde 'tuz atarak' sevindi. 

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