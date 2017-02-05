BJK FB canlı yayın ATV'de Beşiktaş Fenerbahçe canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası maçı Beşiktaş Fenerbahçe canlı yayın için heyecan dorukta. ATV canlı yayın ile BJK FB canlı izle. Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Takımlar çeyrek finale yükselmek için kıran kırana mücadele veriyorlar. Kupada erken final BJK FB canlı yayın ATV ekranlarında izlenebilecek. Şifresiz ATV canlı yayın saat 20:30’da başlayacak.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşmada Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında saha ve seyirci avantajını değerlendirerek turu geçmeye çalışacak. Geçen sezon sonlarında hizmete giren stadında şu ana dek 18 resmi karşılaşma yapan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine boyun eğmedi. Bu maçlarda 13 galibiyet alan Beşiktaş, 5 karşılaşmayı beraberlikle tamamladı.

BEŞİKTAŞ – FENERBAHÇE MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Talisca, Cenk

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Lens, Aatıf, Alper, Fernando

FENERBAHÇE’DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe'de Moussa Sow ve Ozan Tufan derbide oynayabilecek. Senegal Milli Takımı'yla yer aldığı Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Sow ile sakatlığını atlatan Ozan Tufan, teknik direktör Dick Advocaat'ın şans vermesi durumunda derbide sahada olacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle Volkan Şen ile Salih Uçan, forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ KUPADA YENİLMİYOR

Rakibi karşısında kupada son galibiyetini 4 Mayıs 1983 tarihinde hükmen elde eden sarı-lacivertliler, organizasyonda daha sonra yaptığı 15 maçta da galibiyet alamadı. Fenerbahçe, bu süre içinde Beşiktaş ile yaptığı kupa maçlarından 11'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.