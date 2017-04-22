LA Clippers'da Blake Griffin sezonu kapattı
LA Clippers, yaptığı duyuruda forvet Blake Griffin'in sezonu kapattığını duyurdu.
LA Clippers, yaptığı duyuruda forvet Blake Griffin'in sezonu kapattığını duyurdu.
Griffin'in geçtiğimiz gece Utah Jazz'e karşı oynadıkları playoff ilk turu 3. maçı karşılaşmasında sağ ayak başparmağndaki plantar plakadan sakatlandığı açıklandı.
Griffin, takımın Los Angeles'a dönüşünde tekrar değerlendirilecek.
2016-17 sezonunda oynadığı 61 maçta 21.6 sayı, 8.6 ribaund ve 4.9 asist ortalamaları yakalayan Griffin, Clippers'ın Jazz'e karşı oynadığı seride ilk iki maçta 25.0 sayı ortalama yakalamıştı.
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