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Bobby Dixon ile Jordan Theodore Twitter'da kapıştı

Fenerbahçe'nin yıldızı Bobby Dixon ile Banvit'in yıldızı Jordan Theodore arasında maçta başlayan tartışma, sosyal medyaya da taşındı.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Bobby Dixon ile Banvit'in yıldızı Jordan Theodore arasında maçta başlayan tartışma, sosyal medyaya da taşındı.
 
Spor Toto Basketbol Ligi'nde oynanan Banvit-Fenerbahçe maçında Bobby Dixon ile Jordan Theodore awrasında saha içinde bir atışma yaşandı.
 
Saha içindeki bu gerilim daha sonra sosyal medyaya da yansıdı. Fenerbahçe'nin yıldızı Bobby Dixon, Jordan Theodore'u hedef alarak, "EuroChallenge savunması ve elit Euroleague savunması tamamen farkı şeyler ha? Konu kilit." yazdı.
 
Bu tweet sonrasında Jordan Theodore, Bobby Dixon'ın tweetini alıntılıyarak, "Oğlum sen çöpsün" yazarak, "Sadece bir maçın ardından konuşuyorsun. Sen beni playofflarda gör." cevabını verdi.
 
Theodore, bu tweetin ardından da, "Benim takımımın Euroleague takımlarına karşı da başarılı olduğunu unutmayın." gönderimini yaptı. (Sporx)

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