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Bobby Dixon, Scottie Wilbekin'e kafa attý!

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Darüþþafaka Doðuþ arasýnda oynanan maçta Bobby Dixon ve Scottie Wilbekin arasýnda gergin anlar yaþandý.

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Fenerbahçe - Darüþþafaka maçýnda Bobby Dixon ile Scotty Wilbekin arasýnda ikinci periyodun bitmesine yaklaþýk 4 dakika kala gerilim yaþandý. Fenerbahçeli Bobby Dixon, Darüþþafaka Doðuþ'tan Scottie Wilbekin'e kafa attý.
 
Ýki oyuncu arasýnda itiþ kakýþ ile baþlayan gerilime diðer oyuncular da dahil oldu. Bir süre saha içinde yaþanan fiziksel tartýþma sonrasý hakemler taraflarý yatýþtýrdý.
 
Hakemler gerilim sona erdikten sonra pozisyonu izledi ve Bobby Dixon, Scotty Wilbekin ve Jan Vesely'yi teknik faulle cezalandýrdý.
 
Darüþþafaka Doðuþ'tan Adrien Moerman ise olaylar esnasýnda hakem izin vermeden sahaya girdiði için diskalifiye edildi.

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