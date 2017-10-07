Bobby Dixon: Sinan Güler kazanan tarafa geçti

Fenerbahçe Doğuş'un tecrübeli oyuncularından Bobby Dixon, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. EuroBasket'te milli formayı terletemediği için çok üzgün olduğunun altını çizen Dixon, sakatlığı geçip formayı giyebilseydi eğer sonucun çok daha farklı olacağını belirtti.

* EuroBasket'te son anda kadrodan çıkarıldı...

Oynayamadığım için çok üzgünüm. Acı verdi bana orada olup arkadaşlarıma destek olamamak. İlk defa takımımdan uzak kaldım ve yardımcı olamadım.

* Forma giyebilseydi sonuç farklı olur muydu?

Ben oynasaydım Rusya maçını kazanırdık. Sonuç kesinlikle farklı olurdu. Çok daha iyi bir sonuçla şampiyonadan ayrılırdık.

-Sakatlığı ne durumda?

Birkaç gün içinde topla idmanlara başlayacağım. Sahalara döneceğim günü iple çekiyorum.

* Yeni sezon yeni hedefler?

Uzun ve zor bir sezon olacak. Takımın derinliği çok daha fazla bu sene. Sonunda şampiyonluklarla dolu bir sezon yine bizleri bekliyor.

* Udoh ve Bogdanovic'in ayrılığı?

Takımın çok önemli iki parçasıydı. Onları kaybetmek bizim için büyük bir dezavantaj. Yeni gelen oyuncularla eskileri birleştiğinde yine iyi bir takım olacağız. Kolay bir şey değil tekrar takım olabimek. Her zamanki gibi Final-Four ve şampiyonluk adayıyız. Udoh'un yerini doldurabilmek çok daha kolay bir iş değil bizim için.

* Euroleague şampiyonluğu tekrar yaşanır mı?

Geçen sene maç maç düşündüğümüz için şampiyon olduk. Sonucunu düşündüğünüz zaman bazen olan biteni kaçırıyorsunuz.

* FIBA ve Euroleague arasındaki takvim anlaşmazlığı...

Çok zekice değil milli takım maçlarını kulüp maçlarının olduğu zamana koymak. Bir anda takımı ve maçları bırakıp milli takıma yönelmek çok da olası bir durum değil. Hiç bilmiyorum nasıl yapacağımızı...

* Takımın eksikleri neler?

Çok fazla eksiğimiz yok. Her pozisyonda fazla sayıda oyuncuya sahibiz ve birçok şey yapabilen yıldızlarımız var.

* Sinan Güler'in Galatasaray'ın kaptanıyken Fenerbahçe'ye gelmesi...

İlk başta çok şaşırdım. Yıllarca Galatasaray'da oynadı ve onu o formayla görmeye çok alışınız ama çok çalışkan ve çok iyi bir insan olduğunu biliyoruz. Milli Takım'dan tarafa geçti. Doğrusunu yaptığını düşünüyorum çünkü kazanan tarafa geçti.

* Fenerbahçe taraftarına mesajın?

Burada olmaktan mutluyum. Fenerbahçe formasıyla yine kupalar ve maçlar kazanmak istiyorum.