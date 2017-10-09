Bochum İsmail Atalan'la yollarını ayırdı

Genç teknik adamın görevine son verildiği VFL Bochum Kulübü resmi internet sitesi taraftarından duyuruldu. Alman kulübü tarafından yapılan açıklamada, kulüp patronu Christian Hochstatter başkanlığında, cumartesi günü kulüp üyeleri ile yapılan toplantıda bu kararın alındığı açıklandı.

Açıklamada, İsmail Atalan ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antröner Heiko Butscher'in takımı hafta sonunda oynanacak SV Sandhausen maçına hazırlayacağı belirtildi.

İsmail Atalan, 11 Temmuz 2017 tarihinde, görevine son verilen Hollandalı Teknik Direktör Gertjan Verbeek'in ardından VFL Bochum'un başına getirilmişti. Atalan, daha önce 3'üncü Lig ekiplerinden Sportfreunde Lotte'yi çalıştırmış ve Almanya Kupası'nda takımını çeyrek finale taşımıştı.