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Bogdan Bogdanovic Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic, Baskonia maçı için İstanbul'a geliyor.

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Turkish Airlines Euroleague çeyrek final serisinde Fenerbahçe Doğuş yarın evinde Saski Baskonia‘yı konuk ederken taraftarın sevgilisi Bogdan Bogdanovic de maçı izleyenler arasında olacak.

Euroleague şampiyonluğunda büyük katkısı olan Bogdanovic, yarın oynanacak Baskoina maçında bu kez saha değil ama tribünde eski takımına destek verecek.

Sacramento Kings‘in playoff dışı kalması nedeniyle NBA‘de sezonu bitiren Bogdanovic, çeyrek final serisinde İstanbul‘da olacak.

(basketball)

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