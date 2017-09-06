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Bogdan Tanjevic'e 'puro' cezası

Karadağ'ı çalıştıran Bogdan Tanjevic, soyunma odasında puro içtiği gerekçesiyle 1000 euro para cezası aldı.

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Eurobasket 2017'de Karadağ'ın başında bulunan Bogdan Tanjevic'e ilginç bir ceza geldi.
 
Türk pasaportu da olan Tanjevic'e Macaristan maçı sonrasında basın toplantısına katılmayıp soyunma odasında puro içtiği gerekçesiyle 1000 euro para cezası verildiği ifade edildi.

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