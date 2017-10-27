Boks Federasyon Başkanı Gözgeç, ringe çıkıp taktik verdi

Antalya'da devam eden Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda üç milli sporcu finale çıktı.

Bugün yapılan yarı final karşılaşmalarında 56 kiloda Ahmet Otçu, 64 kiloda Tuğrulhan Erdemir ve 91 kiloda Berat Acar rakiplerini yenerek finale yükseldi. 52 kiloda Azad Demirhan ve +91 kiloda ise Mücahit İlyas şampiyonayı bronz madalya ile tamamladılar. Yarı final maçları sonunda yarın akşam yapılacak olan finaller öncesi idman yapan üç sporcuyu kenardan takip eden Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, saha kenarında fazla dayanamadı ve ceketini çıkararak ringe girdi. Kısa kısa taktikler veren Gözgeç, eldiven giyerek 2016 yılında dünya şampiyonu olan ve bu Avrupa şampiyonasında yarın finale çıkacak olan Tuğrulhan Erdemir'e taktik verdi.

Şampiyona hakkında mikrofonlara konuşan Başkan Gözgeç, "Üç tane final maçımız var. İnşallah yarın akşam finalde çocuklarımız altınla taçlandırırlar" diyerek şu açıklamaları yaptı: ''Maç sonu idmanı yapıyoruz. Ben de elimden geldiği kadar katkı vermeye çalışıyorum. İnşallah yarın akşam başarılı olacağımıza inanıyorum. 23 yıl aradan sonra ilk defa bir Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya alıyoruz. 2 bronz aldık bugün, yarın final öncesi üç gümüş madalyamız garanti. İnşallah yarın akşam finalde bir iki üç altına çevirme şansımız var. Madalya diyoruz ama asıl bizi ilgilendiren bu kadrodan 2020 Olimpiyatları'nın kadrosunu buradan çıkaracağız. Bu çocukların yaşları 18. İnşallah 10 yıl Türk sporuna hizmet edecekler. Spor bakanlığı ve spor genel müdürlüğü eleştirilse de THOM projesinin doğru olduğunu bugün görüyoruz. THOM yeni doğmuş bir bebek gibi henüz üç yıllık, bu sayıların artması gerekiyor. Türk sporunun kurtuluş reçetesi burada.''

DHA