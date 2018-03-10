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Boluspor: 0 Ç.Rizespor: 1

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta mücadelesinde Sait Karafırtınalar'ın takımı Boluspor ile İbrahim Üzülmez'in çalıştırdığı Çaykur Rizespor karşılaştı.

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Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta mücadelesinde Sait Karafırtınalar'ın takımı Boluspor ile İbrahim Üzülmez'in çalıştırdığı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Rizespor 1-0'lık skorla kazandı. Rizespor'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Samu kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Boluspor 6 maç sonra sahadan puansız ayrıldı ve 43 puanda kaldı. Rizespor liderliğini sürdürdü ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkararak 52 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Boluspor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Rizespor sahasında Adanaspor'u konuk edecek.

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