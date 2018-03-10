Boluspor: 0 Ç.Rizespor: 1
Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta mücadelesinde Sait Karafırtınalar'ın takımı Boluspor ile İbrahim Üzülmez'in çalıştırdığı Çaykur Rizespor karşılaştı.
Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta mücadelesinde Sait Karafırtınalar'ın takımı Boluspor ile İbrahim Üzülmez'in çalıştırdığı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.
Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Rizespor 1-0'lık skorla kazandı. Rizespor'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Samu kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Boluspor 6 maç sonra sahadan puansız ayrıldı ve 43 puanda kaldı. Rizespor liderliğini sürdürdü ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkararak 52 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Boluspor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Rizespor sahasında Adanaspor'u konuk edecek.
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