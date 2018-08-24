Boluspor, 3 golle 3'te 3 yaptı!

TFF 1. Ligi'nin 3. haftasının açılış maçında Boluspor ile Ümraniyespor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Boluspor, Ümraniyespor'u 3-1 yenerek kazanma serisini sürdürdü ve lige 3'te 3 yaparak başladı.

Taraftarsız oynanan maçta Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Guido Koçer, 52. dakikada Ümit Kurt ve 81'de Mustafa Durak kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü ise 89. dakikada Merthan Acil'den geldi.

3. maçında 3. galibiyetini alan Boluspor, puanını 9'a çıkartırken Ümraniyespor, 2. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.

TFF 1. Ligi'nin 4. haftasında Boluspor, deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise sahasında Giresunspor'u konuk edecek.