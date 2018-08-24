Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Boluspor, 3 golle 3'te 3 yaptı!

TFF 1. Ligi'nin 3. haftasında Boluspor, sahasında Ümraniyespor'u 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TFF 1. Ligi'nin 3. haftasının açılış maçında Boluspor ile Ümraniyespor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Boluspor, Ümraniyespor'u 3-1 yenerek kazanma serisini sürdürdü ve lige 3'te 3 yaparak başladı.
 
Taraftarsız oynanan maçta Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Guido Koçer, 52. dakikada Ümit Kurt ve 81'de Mustafa Durak kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü ise 89. dakikada Merthan Acil'den geldi.
 
3. maçında 3. galibiyetini alan Boluspor, puanını 9'a çıkartırken Ümraniyespor, 2. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.
 
TFF 1. Ligi'nin 4. haftasında Boluspor, deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise sahasında Giresunspor'u konuk edecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşgalci İsrail askeri korkudan hüngür hüngür ağladı

İşgalci İsrail askeri korkudan hüngür hüngür ağladı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA