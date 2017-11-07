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Boluspor, Ertuğrul Taşkıran'ı satacak!

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı sezon başında Fenerbahçe’den 1 milyon Euro’ya transfer ettikleri Ertuğrul Taşkıran’ı devre arasında teklif gelirse satabileceklerini söyledi.

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Fenerbahçeli kaleciErtuğrul Taşkıran sezon başında 1 milyon Euro’ya Boluspor’a trasfer olmuş, ödenen rakam oldukça tartışılmıştı. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Ertuğrul transferi ve takımda yaşanan son gelişmeler ile ilgili Fanatik’e konuştu.

Çarıkçı, “Ertuğrul’u Katarlı bir sponsor sayesinde kadromuza kattık. Ancak teklif gelirse takımda satmayacağımız oyuncu yok. Ertuğrul’u isterlerse onu da satarız” değerlendirmesi yaptı ve ekledi:

İKİNCİ ALTINORDU OLACAĞIZ

TFF 1. Lig’de tüm takımlarda benzer bir tranfser döngüsü olduğunu anlatan Çarıkçı, “Bütün takımlar benzer futbocuları alıp satıyor. Biz artık bundan vazgeçtik. Türkiye’nin 2. Altınordu’sunu kuracağız. Fuat Çapa ile yollarımızı ayırdıktan sonra Sait Karafırtınalar ile anlaştık. Kendisi 5 yıl Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu’nun yardımcısıydı. Bolu’da inanılmaz bir alt yapı potansiyeli var. Çalışmalarımızı başlattık. Futbolcu fabrikası kuracağız” dedi.

Hürriyet

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