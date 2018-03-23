Boluspor Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek sorusuna yanıt aranıyor. Merakla beklenen Fenerbahçe Boluspor maçı Canlı yayın bilgileri açıklandı. Boluspor Fenerbahçe karşılaşması ile iki takımda Milli Takım'ın maç yapacağı hafta olması ve liglere ara verilmesi nedeniyle boş gerçimek istemiyor. Spor severler Boluspor Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgilerini ve karşılaşmanın saatini merak ediyorlardı. İşte Boluspor Fenerbahçe maçı ilk 11'leri saati ve şifresiz veren canlı yayın kanal listesi...

İki en son 2014 ve 2009 tarihlerinde gene hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelmişlerdi. Bu karşılaşmalar 5-1 ve 4-0'lık sonuçlarla Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlanmıştı.



Fenerbahçe milli arada Cuma günü Boluspor’la bir maç oynayacak... Aykut Kocaman’ın genelde yedek kalan oyuncularının performansını görmek istediği bu maçta Valbuena, Giuliano, Fernandao ve Soldado’yu hücum hattında birlikte oynatması bekleniyor..



Boluspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?



Boluspor Fenerbahçe maçı 23 Mart Cuma akşamı saat 18:00'da başlayacak. Mücadele FB TV'dan canlı olarak yayınlanacak.







Boluspor-Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları 35 TL'den Satışa Çıktı



Boluspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak özel maçın biletleri satışa çıktı. Biletler, 35 ile 100 TL arasında değişiyor.



Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ile oynayacağı özel maçın bilet fiyatlarını açıkladı.



Boluspor kulübünden yapılan açıklamada, Bolu Atatürk Stadyumu'nda 23 Mart Cuma günü saat 18.00'da Fenerbahçe ile oynayacak hazırlık maçının biletlerinin, 21 Mart Çarşamba günü passolig gişesi ve passo.com.tr'den satışa çıkacağı bildirildi.



EN UCUZ BİLET 35 TL



Passolig kartı olmayan taraftarlar için Atatürk Stadyumu passolig gişesinde kağıt bilet satışı yapılacağı belirtilen açıklamada, "Kartı olan taraftarlarımız kartlarına maç bileti satın alabilecek. Bilet satışları Atatürk Stadyumu passolig gişesi ve passo.com.tr'de olacaktır. Numaralı, kapalı, maraton ve kale arkası tribün kombineleri bu maçta geçersizdir. Fenerbahçe taraftarları, kale arkası ve kapalı (A-B Blok) tribünlerine giriş yapabileceklerdir." denildi.



Açıklamada, maçın bilet fiyatlarının numaralı 100, kapalı 75, maraton 35, kapalı (A-B) misafir 75 ve kale arkası-misafir 35 lira olarak belirlendiği kaydedildi.