Boluspor hezimetinden sonra Aykut Kocaman'ın çok sinirli olduğu gözlemlendi
Boluspor’a karşı hazırlık maçında 6-2 kaybeden Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman maç sonu çok sinirliydi.
Tecrübeli çalıştırıcı, maçın ardından ciddi bir hayal kırıklığı yaşadı. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Kocaman’ın herhangi bir değerlendirme yapmadığı belirtildi. Öte yandan, sarı-lacivertli takımda Boluspor karşısında alınan farklı mağlubiyet ve kötü sonuç moralleri bozdu. Kadroda denenen genç isimlerden sadece Samed Karakoç beklentileri karşıladı, diğer isimler sınıfta kaldı.
(Milliyet)
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