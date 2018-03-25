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Boluspor hezimetinden sonra Aykut Kocaman'ın çok sinirli olduğu gözlemlendi

Boluspor’a karşı hazırlık maçında 6-2 kaybeden Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman maç sonu çok sinirliydi.

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Tecrübeli çalıştırıcı, maçın ardından ciddi bir hayal kırıklığı yaşadı.  Oldukça sinirli olduğu gözlenen Kocaman’ın herhangi bir değerlendirme yapmadığı belirtildi. Öte yandan, sarı-lacivertli takımda Boluspor karşısında alınan farklı mağlubiyet ve kötü sonuç moralleri bozdu. Kadroda denenen genç isimlerden sadece Samed Karakoç beklentileri karşıladı, diğer isimler sınıfta kaldı.

(Milliyet)

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