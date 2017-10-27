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Boluspor’un yeni hocası Sait Karafırtınalar oldu

Boluspor, yollarını ayırdığı Fuat Çapa’nın ardından Sait Karafırtınalar ile 1 yıllık mukavele imzaladı.

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TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Fuat Çapa ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırmıştı. Fuat Çapa ile yollarını ayıran kulüp, teknik direktör arayışını Sait Karafırtınalar ile anlaşarak sonlandırdı.
 
Boluspor’un Karaçayır Mahalllesi’nde bulunan kulüp tesisinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Necip Çarıkçı, Boluspor’un Altınordu modeline geçmesi gerektiğini belirterek, “Hocamız, Buca ve Altınordu modelinin bir teknik direktörü. 1 ay önceki demeçlerimde, Boluspor kulübünün yavaş yavaş Bolu’nun çok içinde bir kulüp yapısı olmadığını, siyasi yapısı olmadığını, gelir anlamında da çok büyük bir yatırım olmadığını ve bu nedenle Boluspor yavaş yavaş alt yapısını güçlendirerek, Altınordu modeline geçmesi gerektiğini söylemiştim. Futbol artık büyük sponsorlar, büyük takımlar, büyük seyircilerden oluşuyor. Biz de bu konuda en başta 10 transfer komitesi üyemizle karar verdik. Alt yapısı kuvvetli olan bir hocamız. Hocamızdan Boluspor A takımında ve özellikle alt yapıda çok büyük destek alacağız. İnşallah Buca ve Altınordu modelini Boluspor’da hocamızla birlikte uygulayabiliriz. Hocamız Çaykur Rize maçında inşallah takımın başında olacak ve hedeflerimize ulaşacağız” dedi.
 
Boluspor’un yeni Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise, takımın değerli oyuncuları olduğunu ve şu anda olduğu yeri hakketmediğini ifade ederek, şunları söyledi:
 
“Boluspor’un şu anki yerinin geçici bir durum olduğunu düşünüyorum. Ligin ilk yarısının sona ermesine daha 8 hafta var. Alabileceğimiz puanları alarak istediğimiz yerde ilk yarıyı tamamlamak istiyoruz. Daha sonra hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. İlk 2 olur, ilk 6 olur istediğimiz yerde ligi tamamlamaya çalışacağız. Ben uzun yıllar alt yapıda görev yaptım. Uzun süre Buca ve Altınordu ile çalıştım. Burada inşallah oradaki alt yapı çalışmalarını yapabiliriz. Bolu halkının bize çok destek olması gerekiyor. Alt yapıdan, öz kaynaklarımızdan yetişecek oyuncuları vitrine çıkaracağız, parlatacağız. Türkiye’yi tarayacağız, elimizden geleni yapıp başarılı olacağız.”

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