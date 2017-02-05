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Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Adebayor'a...

Emmanuel Adebayor ile ilgili olarak Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe açıklaması yaptı. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonunun ardından Adebayor'ya teklif yaptığını söyledi.

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Emmanuel Adebayor, Başakşehir'in Galatasaray'ı yendiği karşılaşmanın ikinci yarısında forma giydi. Rıdvan Dilmen, Adebayor'la ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan ½100 Futbol adlı programda Adebayor'a Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi açıkladı.

"FENERBAHÇE, ADEBAYOR'A 15 MİLYON VERMİŞTİ..."

Adebayor'un geçmiş yıllarda Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, "Aykut Kocaman şampiyon olduktan sonra Adebayor'a 15 Milyon Euro kadar vermişti ama Şampiyonlar Ligi'ne gidilemediği için alınmadı. Adebayor dünya futbolunda çok önemli bir kalitedir" dedi.

"BEŞİKTAŞ DA ADEBAYOR İLE İLGİLENMİŞ..."

Emmanuel Adebayor'un Başakşehir'e gelmeden Beşiktaş'ın da listesinde olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, Adebayor'u Beşiktaş çok istemiş, baya ilgilenmişler ama Başakşehir aldı" dedi.

ONAY: "DEMBA BA OLMASAYDI ADEBAYOR..."

Rıdvan Dilmen'in bu sözleri üzerine Güntekin Onay "Demba Ba alınmasaydı. Adebayor'u Beşiktaş alacaktı" şeklinde açıklama yaptı.

Sporx

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