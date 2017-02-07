Beşiktaşlı yöneticiler derbi gerilimini Aziz Yıldırım'a bağladı

Robin van Persie’nin, Dusko Tosic’e yönelik hareketlerinin kabul edilemez olduğunu belirten siyah-beyazlı yöneticilerin, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a göndermede bulundukları ifade edildi. Protokol tribününde maçı takip eden Beşiktaşlı idarecilerin, “Advocaat gibi bir hoca oyuncularına böyle taktik vermez. Bu taktik Aziz Yıldırım’ın taktiğine benziyor” yorumunu yaptıkları aktarıldı.

Fenerbahçe’nin, siyah-beyazlı takımı oynatmamak için sahaya çıktığını savunan yöneticiler, “Bu kadar korkulan bir takım olduğumuzu biliyorduk. Bizi ancak böyle yenebilirler. Bir tarafta sadece futbol oynamak isteyen, diğer tarafta ise futbol oynatmamaya çalışan bir takım vardı sahada. Her şey ortada” diye konuştukları ortaya çıktı.

Tosic’e de tepki

Dusko Tosic’in gördüğü kırmızı kart ile Oğuzhan Özyakup’un, Robin van Persie ile yaşadığı gerilimi de değerlendiren siyah-beyazlıların, “Tosic’in yaptığı affedilir gibi değil. 10 kişi kalmasaydık ve gereksiz tartışmalara girişmeseydik güle oynaya kazanırdık” dedikleri vurgulandı.

Bu arada Başkan Fikret Orman’ın derbiden sonra yöneticilerle yaptığı sohbette, “Olan oldu. Biz kendi kendimizi yendik. Bırakın kim ne konuşuyorsa konuşsun. Korktukları başlarına gelecek. Bu takım sezon sonunda şampiyon olacak” dediği kaydedildi.