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Dick Advocaat sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında ortaya atılan iddiaya göre; Dick Advocaat'ın Aziz Yıldırım'la konuştuğu ve deneyimli teknik adamın sezon sonunda Türkiye'den ayrılmak istediği belirtildi.

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Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programında, Fenerbahçe ve Dick Advocaat konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın, Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle gelecek sezon takımın başında olmayacağını başkan Aziz Yıldırım ile paylaştığı ileri sürüldü. Hollandalı teknik adamın, ''Ben buraya öğrendiklerimi aktarmaya geldim. Türk futboluna katkıda bulunmaya geldim. Ancak bu futbol ortamında bu mümkün görünmüyor. 

Çok fazla kaos var. Ben bu ortamda görev yapmak istemiyorum'' diyerek gelecek sene olmayacağını Başkan Aziz Yıldırım ile paylaştığı belirtildi.

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