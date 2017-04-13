Galatasaray sezon sonunda Lucescu ile masaya oturacak

Ajansspor'dan Özgür Sancar'ın edindiği bilgiye göre, yönetim kurulu başkanı Dursun Özbek, Mircea Lucescu'yla birebir görüşecek.

Özbek, bu operasyonu gerçekleştirmek için, ilk olarak, futbolcu temsilciliği yapan Metin Korkmaz'a yetki verdi. Korkmaz ise dolaylı olarak Rumen teknik adamla bağlantı kurdu.

ÖZBEK BİREBİR GÖRÜŞMEK İSTEDİ; LUCESCU "GÖRÜŞELİM" DEDİ

Lucescu'ya Dursun Özbek'in kendisiyle birebir görüşmek istediği iletildi; tecrübeli teknik adam görüşme talebini kabul etti. İkili kısa sürede biraraya gelecek.

Mevcut yönetim, Rumen teknik adamı geniş yetkilerle göreve getirmek istiyor.

PROJE ÖNEMLİ

Sezon başında Zenit St.Petesburg'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Lucescu, sezon sonunda takımı adına çıkan sonuca göre opsiyon maddesini Rus kulübüyle karşılıklı olarak anlaşıp devreye sokabilir ya da Rusya macerasına nokta koyabilir.

Bu aşamada Galatasaray'ın kendisine sunacağı proje de büyük bir önem arz ediyor.

Bu arada Fenerbahçe, Mircea Lucescu'yla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadı.