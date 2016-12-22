Galatasaray genç futbolcu Sidiki Maiga'ya imzayı attırıyor
Geçen sene CAF tarafından yılın en iyi genç oyuncuları arasında gösterilen Sidiki Maiga, Galatasaray’la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Galatasaray’dan geleceğe yatırım... Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a getirilerek denemeye alınan 17 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Sidiki Maiga, teknik heyet tarafından çok beğenildi.
Sarı-Kırmızılılar genç yetenekle önümüzdeki günlerde sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 2015 yılında Şili’de düzenlenen U17 Dünya Kupası’nda final oynayan Mali’nin 3 golle en skorer ismi olan Maiga, ülkesinde Real Bamako takımının formasını giyiyor.
Profesyonel mukavelesi olmadığı için Galatasaray sadece yetiştirme bedeli ödeyerek genç futbolcuyu kadrosuna katabilecek. 1.75 boyu, sürati ve tekniğiyle dikkat çeken Maiga’yı bir süre Porto, Real Madrid ve Barcelona da takip etmişti.
Fanatik
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.