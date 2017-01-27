Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fernando Muslera imzayı atıyor

Chelsea’nin Courtois’yı Real Madrid’e gönderdikten sonra Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'yı alacağı yönündeki haberlerin artmasından sonra, Uruguaylı ile masaya oturulacak ve kaptanlık da önerilecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
x

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi kalecilerinden birisi Fernando Muslera… 2011 yılında transfer olduğu Galatasaray'da adını kısa sürede efsaneler arasına yazdırmayı başaran Uruguaylı kalecinin 2018 yazında bitecek olan sözleşmesi, 2021'e kadar uzatılacak. Bunun nedeni ise Chelsea'nin, Courtois'yı Real Madrid'e gönderdikten sonra Fernando Muslera'yı transfer edeceği yönündeki haberlerin artması…
 
İngiliz basınında yer alan haberlerden sonra Muslera'yı kaybetmek istemeyen yönetim, senelik 3.5 milyon Euro kazanan Nando'ya, aynı ücret üzerinden teklifte bulunacak. Ayrıca taraftarın sevgilisi haline gelen ve beyefendi kişiliği ile de gönülleri kazanan 30 yaşındaki kaleciye kaptanlık da önerilecek. Muslera uzatırsa, hem Chelsea'den teklif gelmesi halinde daha fazla ücret talep etme şansı doğacak hemde taraftar mutlu olacak.
 
Açık Mert Korkusuz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Devlet, millet kenetlendi, büyük projelerin biri bitmeden diğeri başlıyor

Başbakan Yıldırım: Devlet, millet kenetlendi, büyük projelerin biri bitmeden diğeri başlıyor

Savaş silahlarını kadınlara yaptırıyorlardı

Savaş silahlarını kadınlara yaptırıyorlardı

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

'Paris kasabı' seri katil Marcel Petiot

'Paris kasabı' seri katil Marcel Petiot

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA