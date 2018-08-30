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Bony'nin hocası açıkladı: Bizimle kalacağını düşünüyorum

Galatasaray'ın forvet adayları arasında bulunan Wilfred Bony ile ilgili son dakika gelişmesi... Swansea Menajeri Graham Potter az önce, oyuncusunun takımda kalacağını düşündüğünü açıkladı.

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Tranfser döneminin kapanmasına 48 saatten az bir süre kala, Galatasaray'ın forvete yapacağı takviye merakla bekleniyor.

Gündemdeki isimlerden Wilfred Bony ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı...

Swansea Menajeri Graham Potter, düzenlediği basın toplantısında Wilfred Bony'nin Galatasaray'a gideceği yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.

Graham Potter'ın açıklamaları şu şekilde:

Uzun bir sakatlık döneminden kurtuldu. Her gün de daha iyi olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre içinde takımla olması pek mümkün görünmüyor ama o aramıza dönmek için sıkı çalışıyor. Transfer iddialarına gelecek olursak, dönem kapanmadan bu tarz spekülasyonlar ya da iddialar hep olacaktır. Futbolda her an her şeyin olabileceğini biliyorum. Ancak Bony'nin bizimle kalacağını düşünüyorum.

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