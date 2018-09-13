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Borcunu ödeyemeyen Elazığspor'un elektrikleri kesildi

Elazığ Atatürk Stadyumu ve Elazığspor Tesisleri’nin elektrikleri ödenmeyen borçlar nedeniyle kesildi.

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Elazığ Atatürk Stadyumu ve Elazığspor Tesisleri’nin elektrikleri ödenmeyen borçlar nedeniyle kesildi. 

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor, elektrik problemini bir türlü gideremiyor. Sık sık yaşanan elektrik kesintilerine bir yenisi daha eklendi. Elazığspor Tesisleri ile Elazığ Atatürk Stadyumu’nun elektrikleri bugün yine kesildi. 850 bin TL’yi bulan borcun yapılandırılarak faizinin silinmesine ve taksitlendirilmesine karşın bordo-beyazlı kulüp ödeme yapamayınca, yetkili firmanın önce Elazığspor Tesisleri'nin, ardından Atatürk Stadyumu’nun elektriklerini kestiği öğrenildi. 

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