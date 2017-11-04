Borrusia Dortmund - Bayern Münih: 1-3
Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Dortmund'u 3-1 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Dortmund'u 3-1 mağlup etti.
Mücadelede golleri Bayern Münih adına 17. dakikada Robben, 37. dakikada Lewandowski, 67. dakikada Alaba kaydetti. Dortmund'un tek golünü 88. dakikada Bartra attı.
Bu sonuçla Bayern Münih puanını 26 yaptı. Dortmund ise 20 puanda kaldı.
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