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Borussia Dortmund Isak ile anlaşmaya vardı

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, İsveç'in AIK takımında oynayan 17 yaşındaki Isak ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

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Gençlik hamlesini sürdüren Alman ekibi sezon başında 19 yaşındaki milli futbolcumuz Emre Mor'un yanı sıra yine bir başka 19 yaşındaki yıldız adayı Ousmane Dembele'yi kadrosuna katmıştı.
 
Isak, AIK ekibinde 29 maçta 13 gole imza attı.

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