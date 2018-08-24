Borussia Dortmund, Paco Alcacer ile anlaştı

Borussia Dortmund, yeni forvetini Barcelona'da buldu. Dortmund ve Barcelona arasındaki Paco Alcacer görüşmelerinde prensip anlaşmasına varıldı.

2 MİLYON KİRALAMA, 25 MİLYON BONSERVİS

Alman ekibi, Alcacer için Barcelona'ya 2 milyon Euro kiralama ücreti, 25 milyon Euro satın alma opsiyonu ödeyecek.

25 yaşındaki İspanyol forvet, 2016 yılında 30 milyon euro bonservis ücretiyle Valencia'dan Barcelona'ya transfer olmuş ancak Barça'da beklenen performansı verememişti. (Sporx)