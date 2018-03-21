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Borussia Dortmund scout ekibi, Yusuf Yazıcı'ya hayran kaldı

Borussia Dortmund'un gözlemcileri, Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'yı izlediler, attıkları gollere hayran kaldılar.

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Trabzonspor'da kısa bir süre duraklama dönemi geçirdikten sonra 4-1 biten Yeni Malatyaspor maçında iki harika gol atan Yusuf Yazıcı için Almanya’nın ünlü kulübü Borussia Dortmund’un scoutlarının Trabzon’a geldikleri ortaya çıktı.

Malatyaspor karşısında milli futbolcuyu doksan dakika çıplak gözle takip eden Dortmund’un kurmayları, 21 yaşındaki oyuncunun attığı iki gole hayran kaldıkları öğrenildi.

Alman kulübünün Yusuf’un dış saha performansını dahi inceledikleri, aile ve özel yaşantısıyla ilgili de menajerinden bilgiler aldıkları belirtildi. Dortmund’un Yusuf Yazıcı’nın Milli Takım performansını da takip edecekleri ve Trabzonspor’un kapısının çalacakları öğrenildi.

(Haberturk)

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