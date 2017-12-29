Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Boston Celtics, bir ara 26 sayı geri düştüğü maçta Houston Rockets'ı 99-98 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Houston Rockets'ı 99-98 yendi.

  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, 26  sayı geriye düştüğü mücadelede Houston Rockets'ı 99-98 yenerek son dört maçta  üçüncü galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekibin galibiyetinde Kyrie Irving 26, Jayson Tatum 19,  Marcus Smart ve Terry Rozier de 13'er sayıyla önemli rol oynadı.

Konuk takımda ise James Harden'ın 34 ve Eric Gordon'un ise 24 sayısı  mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

9 maç sonra kazandı

Sahasında Detroit Pistons'ı 102-89 yenen Orlando Magic, 9 maçlık  mağlubiyet serisine son verdi. Elfrid Payton'ın 19, Evan Fournier'ın 17 sayı  attığı maçta Bismack Biyombo 12 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Detroit Pistons'ta Tobias Harris 21 sayıyla oynarken, 17 sayı, 18  ribaunt ve 5 asistlik performans sergileyen Andre Drummond, karşılaşmada "double  double" yapan bir diğer oyuncu oldu.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Orlando Magic-Detroit Pistons: 102-89

Boston Celtics-Houston Rockets: 99-98

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 102-96

San Antonio Spurs-New York Knicks: 119-107

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 114-110

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Skandal görüntülerinin ardından pastane kapatıldı

Skandal görüntülerinin ardından pastane kapatıldı

Kendi kendini onaran cam üretildi

Kendi kendini onaran cam üretildi

Denizlerin en vahşileri

Denizlerin en vahşileri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA