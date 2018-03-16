Boyko Dinamo Kiev'de hatalı goller yemeye devam ediyor

Beşiktaş'ın 2015/16 sezonunun devre arasında Dnipro'dan kadrosuna kattığı Denys Boyko beklentileri karşılayamayarak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Siyah Beyazlılar'ın elinden çıkarmak için büyük uğraş verdiği Ukraynalı file bekçisi, son olarak devre arasında Dinamo Kiev'e kiralanmıştı.

Ne var ki Ukraynalı kaleci, altyapısında yetiştiği Kiev'de de yaptığı hatalarla saç baş yoldurmaya devam ediyor.

Son olarak takımının dün gece UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Lazio'yla kendi evinde oynadığı maçta kornerden gelen topa hatalı çıkış yapan Boyko, Lucas Leiva'nın yaptığı kafa vuruşunda topu filelerinde gördü.