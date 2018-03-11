Boynundan sakatlanan Roman Neustadter, ambulansla hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor 57. dakikasında Neustadter sakatlandı, oyuna devam edemedi. Boynundan sakatlanan Rus savunmacı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şok sakatlık yaşandı.
Yeni Malatyaspor maçının 57. dakikasında Roman Neustadter boynundan sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Rus savunmacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Başarılı oyununu golle süsleyen Neustadter'in durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.
(Skorer)
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