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Brad Wanamaker artık Barcelona'da

İspanyol ekibi Barcelona Lassa, Fenerbahçe Doğuş forması giyen guard ile anlaşma sağladı.

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Chema de Lucas'a göre, İspanyol ekibi Barcelona Fenerbahçe Doğuş forması giyen Brad Wanamaker ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon Darüşşafaka'da forma giyen ve sezon başında Fenerbahçe Doğuş'a transfer olan Brad Wanamaker, hem ligde hem de EuroLeague'de gösterdiği başarılı performans ile tüm takımların dikkatini çekmeyi başardı.

Daha önce Barcelona'nın Wanamaker'a 1.7 milyon Euro teklif sunduğu iddia edilmişti. 29 yaşındaki guard, EuroLeague'de sezonu 11.3 sayı, 3.8 asist ve 2.7 ribaund ortalamaları ile tamamlarken, ligde forma giydiği 29 maçta 11.3 sayı, 3 asist ortalamaları tutturdu.

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