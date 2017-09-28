Braga: 2 Başakşehir: 1

UEFA Avrupa Ligi C grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Braga'ya konuk oldu. Medipol Başakşehir maçtan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Estadio Municipal de Braga'da oynanan müdadelede Braga'nın gollerini 25. dakikada Ahmed Hassan Koka, 90. dakikada kaydetti. Başakşehir'in golünü ise 28. dakikada frikikten kaptan Emre Belözoğlu attı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BRAGA MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Clichy, Epureanu, da Costa, Caiçara, Gökhan, Emre, Mossoro, Visca, Elia, Mevlüt

Braga: Matheus, Sequeira, Raul Silva, Ferreira, Goiano, Vukcevic, Esgaio, Danilo, Paulinho, Joao Carlos, Ahmed Hassan

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Portekiz'in Braga takımına konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Emmanuel Adebayor'un yerine forvette Mevlüt Erdinç'e görev verdi.

Maçta kaleyi Volkan Babacan'a teslim eden Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Da Costa, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Visca, Elia ve Mossoro görev alırken, forvette Mevlüt Erdinç forma giydi.

Mert Günok, Attamah, Tunay Torun, Mehmet Batdal, Mahmut Tekdemir, Kerim Frei ve Napoleoni yedek kulübesinde yer alırken, Alparslan Erdem ve İrfan Can Kahveci ise kadroya alınmadı.

Sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz ise kadroda yer almadı.

Mossoro eski takımına karşı sahada

Medipol Başakşehir'in Breziyalı oyuncusu Marcio Mossoro, eski takımı Braga'ya karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

2008-2013 yıllarında Portekiz ekibinin formasını giyen Mossoro, 2013-2014'te Suudi Arabistan takımı El Ahli'de oynadıktan sonra turuncu-lacivertli ekibe transfer olmuştu.

Mossoro, Braga ile 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynama başarısını göstermişti.

Da Costa ilk kez Avrupa Ligi'nde

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Portekiz asıllı oyuncusu Manuel da Costa, UEFA Avrupa Ligi'nde turuncu-lacivertli forma ile ilk kez sahaya çıktı.

Abdullah Avcı, yalnızca Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'a 3-1 mağlup oldukları maçta forma verdiği Da Costa'yı, Braga karşısında ilk 11'de sahaya sürdü, Attamah'ı ise yedek kulübesine çekti.

Braga'da 2 değişiklik

Portekiz ekibinde teknik direktör Abel Ferreira, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda mağlup ettikleri kadroda 2 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, Rosic'in yerine Ferreira, Sousa'nın yerine de Ahmed Hassan'a şans verdi.

Ferreira, Medipol Başakşehir karşısında takımını Lima, Goiano, Ferreira, Silva, Sequeira, Esgaio, Vukcevic, Danilo, Teixeira, Paulinho, Ahmed Hassan ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Braga, 7 haftası geride kalan Portekiz liginde 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. 12 puan toplayan Braga, ligde 5. sırada yer alıyor.