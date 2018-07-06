Brezilya - Belçika | CANLI ANLATIM
2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Brezilya ve Belçika karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın kazananı yarı finalde Fransa ile eşleşecek.
2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Brezilya ve Belçika karşı karşıya geliyor. Kazan Arena'da oynanacak Brezilya-Belçika karşılaşması saat 21.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı anbean STAR'dan takip edebilirsiniz.
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