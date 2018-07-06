Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Brezilya - Belçika | CANLI ANLATIM

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Brezilya ve Belçika karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın kazananı yarı finalde Fransa ile eşleşecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Brezilya ve Belçika karşı karşıya geliyor. Kazan Arena'da oynanacak Brezilya-Belçika karşılaşması saat 21.00'de başlayacak. 
 
Karşılaşmayı anbean STAR'dan takip edebilirsiniz.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Meksika’da havai fişek faciası: 17 ölü, 31 yaralı

Meksika’da havai fişek faciası: 17 ölü, 31 yaralı

Sosyal medyanın en soğuk ve sinir bozucu esprileri

Sosyal medyanın en soğuk ve sinir bozucu esprileri

Kilo verdiren 16 besin

Kilo verdiren 16 besin

Büyümüş de küçülmüş dedirten bebekler

Büyümüş de küçülmüş dedirten bebekler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA