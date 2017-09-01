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Brezilya Ekvador'u 2-0 yendi, Arjantin - Uruguay maçından gol sesi çıkmadı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya, konuk ettiği Ekvador'u 2-0 yenerken, Arjantin ise deplasmanda Uruguay ile 0-0 berabere kaldı.

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Rusya'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nın Güney Amerika Elemeleri'nin 15. haftasında 5 karşılaşma oynandı. Porto Alegre kentindeki Gremio Arena'da Dünya Kupası vizesini garantileyen Brezilya ile Ekvador karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz geçen müsabakada ev sahibi Brezilya, 69. dakikada Paulinho ve 76. dakikada Philippe Coutinho ile bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı ve açık ara puan farkıyla grup liderliğini sürdürdü.

Gruptan çıkma olasılığını riske sokan Uruguay ile Arjantin ise Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki Centenario Stadı'nda karşılaştı. İki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. 

Bu sonucun ardından Uruguay, 24 puanla grupta üçüncü sırayı alırken, Arjantin ise 23 puanla beşinci sırada kaldı. 

Bu arada, Uruguaylı yıldız Luis Suarez ile Barcelona'dan takım arkadaşı Arjantinli Lionel Messi, formalarının önünde 20 ve 30 rakamlarıyla sahaya çıktı. İki futbolcunun, Arjantin ve Uruguay'ın 2030 FIFA Dünya Kupası'na ortaklaşa ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunmasına dikkati çekmek amacıyla 20 ve 30 rakamlarıyla sahaya çıktıkları belirtildi. 

Grubun diğer maçlarında Paraguay, deplasmanda Şili'yi 3-0, Peru ise konuk ettiği Bolivya'yı 2-1 yendi. Grup ikincisi Kolombiya da konuk olduğu Venezuela ile 0-0 berabere kaldı.

 

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