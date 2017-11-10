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Brezilya Japonya'yı 3-1'le geçti

Dünya Uluslararası Dostluk Maçı kapsamında Japonya ve Brezilya karşı karşıya geldi. Maçı Brezilya, Neymar, Marcelo ve Jesus golleri ile 3-1 kazandı. Japonya'nın tek golünü ise Makino kaydetti.

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Dünya Uluslararası Dostluk Maçı kapsamında Japonya ve Brezilya karşı karşıya geldi. Fransa'nın Villeneuve d'Ascq kenti yakınlarında Pierre Mauroy Stadyumu'nda saat 15:00'te başlayan maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Brezilya ilk yarıda Neymar, Marcelo ve Jesus'un ayağından bulduğu 3 gol ile sahadan galip ayrıldı. Neymar bir de penaltı kaçırdı. İkinci yarının 63. dakikasında Makino'nun attığı tek gol ise maçın skorunu belirledi. Karşılaşmayı Sambacılar 3-1 kazandı. 

Fenerbahçe'nin Zenit'ten transfer ettiği Brezilyalı yıldız Giuliano karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yıldız oyuncu 80 dakika oyunda kalırken yerini Augusto'ya bıraktı.

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