Brezilya Japonya'yı 3-1'le geçti
Dünya Uluslararası Dostluk Maçı kapsamında Japonya ve Brezilya karşı karşıya geldi. Maçı Brezilya, Neymar, Marcelo ve Jesus golleri ile 3-1 kazandı. Japonya'nın tek golünü ise Makino kaydetti.
Dünya Uluslararası Dostluk Maçı kapsamında Japonya ve Brezilya karşı karşıya geldi. Fransa'nın Villeneuve d'Ascq kenti yakınlarında Pierre Mauroy Stadyumu'nda saat 15:00'te başlayan maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Brezilya ilk yarıda Neymar, Marcelo ve Jesus'un ayağından bulduğu 3 gol ile sahadan galip ayrıldı. Neymar bir de penaltı kaçırdı. İkinci yarının 63. dakikasında Makino'nun attığı tek gol ise maçın skorunu belirledi. Karşılaşmayı Sambacılar 3-1 kazandı.
Fenerbahçe'nin Zenit'ten transfer ettiği Brezilyalı yıldız Giuliano karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yıldız oyuncu 80 dakika oyunda kalırken yerini Augusto'ya bıraktı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.