Brezilya Milli Takımı'nda Anderson Talisca'ya 18 numaralı forma verildi

Beşiktaş’ta yakaladığı çıkışla Brezilya Milli Takımı’na seçilen ve teknik direktör Tite’nin planlarına giren Anderson Talisca’nın forma numarası belli oldu.

Yarın Rusya ile karşılaşacak Brezilya Milli Takımı’nda resmi mecralardan yapılan bilgilendirmede Talisca’nın 18 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Beşiktaş’ın yıldızı ilginç benzerlikleriyle de bir başka konuda dikkat çekti. Brezilya futbol tarihinin en önemli futbolcularından sayılan ve fenomen ismiyle bilinen Ronaldo da ilk kez ulusal formayı giymeye başladığında 18 numarayı almıştı.

Bir diğer benzerlik de Ronaldo da tıpkı Talisca gibi 23 Mart’ta Arjantin’e karşı ilk maçına çıkmıştı. Şimdi 18 numarayı alan Talisca, 23 Mart tarihine denk gelen Rusya maçında süre alması halinde Ronaldo ile sürpriz bir benzerliği taşıyacak. (Skorer)