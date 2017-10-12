Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Brezilya Olimpiyat Komitesi (BOC) Başkanı Carlos Nuzman, görevinden istifa etti

2016 Rio Olimpiyatları'nın ev sahipliği sürecinde rüşvet verdiği iddiasıyla geçen hafta gözaltına alınan Brezilya Olimpiyat Komitesi Başkanı Nuzman, istifa ettiğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adı rüşvet soruşturmasına karışan Brezilya Olimpiyat  Komitesi (BOC) Başkanı Carlos Nuzman, görevinden istifa etti.
 
Komiteden yapılan açıklamada, Brezilya'da düzenlenen Rio 2016  Olimpiyat Oyunları'nın ev sahipliği sürecinde rüşvet verdiği iddiasıyla geçen hafta ülkesinde gözaltına alınan Nuzman'ın, istifa kararı aldığı belirtildi.
 
Hapishanedeyken komite üyelerine mektup yazarak kararını açıklayan 75  yaşındaki Nuzman'ın, aklanmadığı takdirde yeniden aday olmayı düşünmediği de  kaydedildi.
 
BOC'da 22 yıldır başkanlık görevini sürdüren Nuzman'ın yerine asbaşkan  Paulo Wanderley'in getirildiği de bildirildi.
 
Rio de Janeiro kentinin 2016 Yaz Olimpiyatları'na ev sahibi seçilmesi  süreciyle ilgili yürütülen "Haksız Oyun" soruşturması kapsamında, geçen ay  Nuzman'ın evinde ve ofisinde arama yapılmış ve pasaportuna el konmuştu.  Soruşturmada yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından Nuzman ile komite  yöneticilerinden Leonardo Gryner geçen hafta gözaltına alınmıştı. AA

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kemal Kılıçdaroğlu 9 dakika sonra çark etti

Kemal Kılıçdaroğlu 9 dakika sonra çark etti

Üniversite sınavı resmen değişti! İşte yeni sistem

Üniversite sınavı resmen değişti! İşte yeni sistem

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA