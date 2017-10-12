Adı rüşvet soruşturmasına karışan Brezilya Olimpiyat Komitesi (BOC) Başkanı Carlos Nuzman, görevinden istifa etti.

Komiteden yapılan açıklamada, Brezilya'da düzenlenen Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahipliği sürecinde rüşvet verdiği iddiasıyla geçen hafta ülkesinde gözaltına alınan Nuzman'ın, istifa kararı aldığı belirtildi.

Hapishanedeyken komite üyelerine mektup yazarak kararını açıklayan 75 yaşındaki Nuzman'ın, aklanmadığı takdirde yeniden aday olmayı düşünmediği de kaydedildi.

BOC'da 22 yıldır başkanlık görevini sürdüren Nuzman'ın yerine asbaşkan Paulo Wanderley'in getirildiği de bildirildi.

Rio de Janeiro kentinin 2016 Yaz Olimpiyatları'na ev sahibi seçilmesi süreciyle ilgili yürütülen "Haksız Oyun" soruşturması kapsamında, geçen ay Nuzman'ın evinde ve ofisinde arama yapılmış ve pasaportuna el konmuştu. Soruşturmada yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından Nuzman ile komite yöneticilerinden Leonardo Gryner geçen hafta gözaltına alınmıştı. AA