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Brezilya Teknik Direktörü Tite, Gary Medel'in Neymar'ın annesine küfür ettiğini söyledi

Brezilya Teknik Direktörü Tite, Şili'nin Beşiktaşlı futbolcusu Gary Medel'in, takımın yıldızı Neymar'ın annesine küfür ettiğini söyledi.

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Brezilya, Dünya Kupası elemelerinde Şili'yi mağlup ederek rakibinin Rusya'daki finallere gitme umudunu noktaladı. Maçın ardından ise ev sahibi ekibin teknik direktörünün gündeminde, Şili forması giyen Beşiktaşlı Gary Medel vardı.

Sambacıların yıldızı olan ve maçtaki üç golden birinin asistini yapan Neymar'ın Medel'in ettiği küfürün hedefi olduğu iddia edildi. Brezilya Teknik Direktörü Tite, Barcelonalı futbolcunun gördüğü sarı kartın sorulması üzerine Gary Medel'i eleştirmeye başladı.

Futbolcusunun soğukkanlı reaksiyonunu anlatan Tite, "Devre arasında ne yaşandığını biliyoruz. Bazen adam annenizi, Neymar'ın annesini ya da benim annemi rencide ettiğinde bunu göğsünüzde yumuşatmanız gerekir. Özel olarak Medel'den bahsediyorum. Sahaya çıkmanız ve soğukkanlılığınızı sürdürmeniz gerekir" dedi.

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