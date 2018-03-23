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Brezilya'dan gol şov!

2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta Brezilya, deplasmanda Rusya'yı 3-0 mağlup etti.

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2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta Brezilya, deplasmanda Rusya'yı 3-0 mağlup etti.

Luzhniki Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri, 53. dakikada Miranda, 62. dakikada Coutinho ve 66. dakikada Paulinho kaydetti.

Brezilya Milli Takımı'nın kadrosuna davet edilen Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, yedek kulübesinde oturduğu karşılaşmada forma şansı bulamadı.

Günün diğer maçında Azerbaycan, Maksim Medvedev'in kendi kalesine attığı golle sahasında Belarus'a 1-0 yenildi.

(AA)

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