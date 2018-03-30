Brezilyalı emekli futbolcu Adriano hastanelik oldu

İtalya’da Inter forması giydiği dönem ve Brezilya Milli Takımı’ndaki performanslarıyla akıllarda yer edinen yıldız isim, son olarak Miami United’da oynamış ve ardından futbolu bırakmıştı.

Aktif futbol hayatını iki sene önce noktalayan Adriano, Brezilya’da hastaneye kaldırıldı. Hastane ya da eski futbolcunun temsilcilerinden açıklama yapılmasa da, yıldız ismin elini kestiği ortaya çıktı. Elindeki yaradan enfeksiyon kapan Adirano’nun derhal hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

(Skorer)