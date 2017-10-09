Brezilya'yı baştan sona tarayan Beşiktaş yönetiminin, yeni Talisca'sını bulduğu belirtildi

Transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan ve geçtiğimiz günlerde Brezilya’ya giden Beşiktaş Yönetimi’nin yeni Talisca'lar bulduğu ortaya çıktı. Brezilyalı genç yetenekleri keşfetme konusunda Avrupa’nın dev kulüpleriyle yarışması zor olsa da siyah-beyazlıların uzun süredir bu ülkeyi baştan sona tarattığı belirlendi.

Özellikle orta saha ve bek pozisyonları için genç yetenekler bakan siyah-beyazlı kulüp sezon sonuna kadar bu isimleri takibe devam edecek. Uzun süredir Brezilya’ya scoutlar gönderen Beşiktaşlı yöneticilerin kendi aralarında, “Önemli olan Talisca gibi isimleri kiralamak değil onun gibi yetenekleri ülkesinde bulmak” ifadelerini kullandıkları aktarıldı.

Brezilya’daki alt ligleri bile takip ettiren ve burada bir pilot takım uygulamasına da geçmek isteyen siyah-beyazlılar tespit edilen bazı genç oyuncuları Türkiye’ye getirerek kiralık oynatmayı planlıyor. Bulduğu yeni yeteneklerin bir kısmını takıma monte etmeyi, diğerlerini ise satmayı planlayan siyah-beyazlı idareciler yabancı kuralına göre hareket edecek.

Süper Lig’de yabancı sayısının önümüzdeki sezondan itibaren kademeli olarak azaltılması halinde Brezilya çalışmalarına devam edilecek. Diğer yandan yerli genç oyuncular da yakından takip edilerek takıma kazandırılacak.

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