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Bruma: Brahimi ve Aboubakar'ın formda olduğunu biliyoruz

RB Leipzig'in yıldızı Bruma, Porto karşısında Vincent Abouabkar'dan çekindiklerini itiraf ederken, 3 puanı alacaklarına inandığını söyledi.

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Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Porto'yu sahasında konuk edecek RB Leipzig'de Bruma'dan iddialı açıklamalar geldi.

Bruma, Porto'nun işinin kolay olmayacağını söylerken Vincent Aboubakar'dan da çekindiklerini gizlemedi.

Genç Portekizli oyuncu ilk olarak 3 puan almak istediklerini söylerken ''Bence mükemmel bir maç olacak çünkü iki takım da çok iyi. Porto son dönemde oldukça iyi işler yapıyor. Ama umarım 3 puanı alan biz oluruz'' ifadelerini kullandı.

Aboubakar'ın çok formda olduğunu söyleyen Bruma, ''Porto'nun çok coşkulu bir futbol oynadığını biliyoruz ama Porto'ya maçın kolay geçmeyeceğini söyleyebilriim. Brahimi ve Aboubakar'ın formda olduğunu biliyoruz. Bize her an bir sorun yaşatabilecek kapasitedeler'' şeklinde konuştu.

RB Leipzig, 17 Ekim Salı akşamı Porto'yu sahasında konuk edecek. Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 6 puanla Beşiktaş lider, takipçisi Porto'nun 3 puanı bulunuyor. RB Leipzig ise Monaco ile birer puana sahip durumda.

(Sporx)

 

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